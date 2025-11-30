Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Dubai'de yapılan bir canlı yayın, saniyeler içinde kavgaya dönüşerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yayına konuk olan içerik üreticisi gerçek adı Subkhan Mamedov olan Subo ile Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov arasındaki tartışma, Subo'nun ağır sözleri sonrası kontrolden çıktı. Hakaretlere öfkelenen Shovkhal, kameraların önünde Subo'ya art arda yumruklar savurarak yayın ortamını adeta ringe çevirdi.

BİR ANDA SALDIRDI

Yayın sırasında tartışma alevlenirken Subo, Abdulrahmanov'a hakaret ederek onun "UFC yönetimine diz çöküp sözleşme için yalvardığını" iddia etti.

Bu sözlere sinirlenen Shovkhal, bir anda ayağa fırlayarak Subo'ya yumruklar savurmaya başladı. Canlı yayında yaşanan şok anlarında Subo, ardı ardına gelen darbelerden kurtulamadı.

ÖZÜR DİLEMEYE ZORLADI

Shovkhal, saldırının hemen ardından Subo'yu diz çöktürerek izleyicilerin önünde özür dilemeye zorladı ve olay yerinden ayrıldı. Şiddet dolu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.