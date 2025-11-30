Haberler

Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi Haber Videosunu İzle
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dubai'de gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında, içerik üreticisi Subo, Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov'un saldırısına uğradı. Subo'nun ağır sözleri sonrası öfkelenen Shovkhal, kameraların önünde Subo'ya art arda yumruklar savurarak yayın ortamını adeta ringe çevirdi. Shovkhal, saldırının ardından Subo'yu özür dilemeye zorladı.

  • Dubai'de canlı yayında Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov, içerik üreticisi Subo'ya yumruklar savurdu.
  • Shovkhal Abdulrahmanov, Subo'yu diz çöktürerek izleyicilerin önünde özür dilemeye zorladı.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Dubai'de yapılan bir canlı yayın, saniyeler içinde kavgaya dönüşerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yayına konuk olan içerik üreticisi gerçek adı Subkhan Mamedov olan Subo ile Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov arasındaki tartışma, Subo'nun ağır sözleri sonrası kontrolden çıktı. Hakaretlere öfkelenen Shovkhal, kameraların önünde Subo'ya art arda yumruklar savurarak yayın ortamını adeta ringe çevirdi.

BİR ANDA SALDIRDI

Yayın sırasında tartışma alevlenirken Subo, Abdulrahmanov'a hakaret ederek onun "UFC yönetimine diz çöküp sözleşme için yalvardığını" iddia etti.

Bu sözlere sinirlenen Shovkhal, bir anda ayağa fırlayarak Subo'ya yumruklar savurmaya başladı. Canlı yayında yaşanan şok anlarında Subo, ardı ardına gelen darbelerden kurtulamadı.

ÖZÜR DİLEMEYE ZORLADI

Shovkhal, saldırının hemen ardından Subo'yu diz çöktürerek izleyicilerin önünde özür dilemeye zorladı ve olay yerinden ayrıldı. Şiddet dolu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.