Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi
Dubai'de gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında, içerik üreticisi Subo, Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov'un saldırısına uğradı. Subo'nun ağır sözleri sonrası öfkelenen Shovkhal, kameraların önünde Subo'ya art arda yumruklar savurarak yayın ortamını adeta ringe çevirdi. Shovkhal, saldırının ardından Subo'yu özür dilemeye zorladı.
- Dubai'de canlı yayında Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov, içerik üreticisi Subo'ya yumruklar savurdu.
- Shovkhal Abdulrahmanov, Subo'yu diz çöktürerek izleyicilerin önünde özür dilemeye zorladı.
- Olayın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
Dubai'de yapılan bir canlı yayın, saniyeler içinde kavgaya dönüşerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yayına konuk olan içerik üreticisi gerçek adı Subkhan Mamedov olan Subo ile Pop-MMA dövüşçüsü Shovkhal Abdulrahmanov arasındaki tartışma, Subo'nun ağır sözleri sonrası kontrolden çıktı. Hakaretlere öfkelenen Shovkhal, kameraların önünde Subo'ya art arda yumruklar savurarak yayın ortamını adeta ringe çevirdi.
BİR ANDA SALDIRDI
Yayın sırasında tartışma alevlenirken Subo, Abdulrahmanov'a hakaret ederek onun "UFC yönetimine diz çöküp sözleşme için yalvardığını" iddia etti.
Bu sözlere sinirlenen Shovkhal, bir anda ayağa fırlayarak Subo'ya yumruklar savurmaya başladı. Canlı yayında yaşanan şok anlarında Subo, ardı ardına gelen darbelerden kurtulamadı.
ÖZÜR DİLEMEYE ZORLADI
Shovkhal, saldırının hemen ardından Subo'yu diz çöktürerek izleyicilerin önünde özür dilemeye zorladı ve olay yerinden ayrıldı. Şiddet dolu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.