DSÖ'den Ebola salgını açıklaması: 750 şüpheli vaka ile 177 şüpheli ölüm bulunuyor

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Ghebreyesus, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın, salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vaka ile 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki Ebola salgınına dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. KDC'deki durumun son derece endişe verici olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, "Şu ana kadar 82 vaka ve 7 ölüm doğrulandı. Ancak KDC'deki salgının çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Şu anda yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli can kaybı bulunuyor. Gözlem çalışmaları ve laboratuvar testleri geliştikçe bu rakamlar değişiyor, ancak bölgedeki şiddet ve güvenlik sorunları müdahaleyi engelliyor" ifadelerini kullandı.

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri bölgesine ek DSÖ personelinin sevk edildiğini aktaran Ghebreyesus, müdahale adımlarını koordine etmek amacıyla hükümet yetkilileriyle düzenli temas halinde olduğunu belirtti.

UGANDA'DA DURUM STABİL

Komşu ülke Uganda'daki duruma da değinen DSÖ Genel Direktörü, bölgedeki tablonun kontrol altında olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, "Uganda'daki durum şu anda stabil; 2 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm bildirildi. Yeni bir vaka veya can kaybı rapor edilmedi. Hükümeti önleme ve müdahale çabalarında destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus ayrıca, devam eden çalışmalar hakkında güncel bilgi vermek üzere üye devletlerle bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı