Üye Girişi
Haberler

DSÖ Genel Direktörü'nden Lübnan Sağlık Sistemi Hakkında Uyarı

DSÖ Genel Direktörü'nden Lübnan Sağlık Sistemi Hakkında Uyarı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'daki artan ölü sayısı ve zayıflayan sağlık sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, bölgedeki barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da ölü sayısının arttığını ve art arda gelen krizlerle zayıflayan sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık sistemindeki zorluklara ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus, Lübnan'da ölü sayısının arttığını ve art arda gelen krizlerle zayıflayan sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

Lübnan ve bölgedeki sağlık durumunu görüşmek üzere Cenevre'de Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile görüştüğünü belirten Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve mülteciler dahil sivillerin korunması ile ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin sunulması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halklarının ihtiyacı olan tek şeyin barış olduğunu belirten Ghebreyesus, daha fazla kayıp ve acının önlenmesi için şiddetin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "En iyi ilaç huzurdur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom Lübnan Sağlık Dünya

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında?
title