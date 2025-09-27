Haberler

DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açıklaması: Durum Endişe Verici

DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açıklaması: Durum Endişe Verici
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık tesislerine yapılan saldırıların hayat kurtarıcı bakımı imkansız hale getirdiğini belirtti ve ateşkes çağrısında bulundu.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze kentindeki durumun rahatsız edici ve endişe verici olduğu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze kentindeki durum rahatsız edici ve endişe verici. Sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırılar, hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını imkansız hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'daki (MSF) meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Ghebreyesus, "İsrail'i sağlık çalışanları, hastalar ve tıbbi yardım için güvenli erişim ve koruma sağlamaya çağırıyoruz. Hemen ateşkes sağlanmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
