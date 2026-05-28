DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kongo'ya gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola salgınının etkili olduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) gidiyor. Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KDC'ye hareket ettiğini belirterek, "Ebola geri döndü. KDC'deki Ituri eyaleti en büyük darbeyi alıyor. DSÖ ekiplerimiz, ortaklarımız ve hiç durmadan mücadele eden olağanüstü sağlık çalışanlarıyla birlikte KDC hükümetinin liderliğinde sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

KDC'nin 16 kez Ebola'yı yendiğini ve bu kez de farklı olmayacağını kaydeden Ghebreyesus, birlikte harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı