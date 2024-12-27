DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni yönetim kritik kararlara imza atmayı sürdürürken; Terör örgütü DSG'nin elebaşı Mazlum Abdi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DEVRETMEYE HAZIRIZ"

Abdi yaptığı açıklamada Suriye'nin ilerleyebilmesi ve yeniden inşa edilebilmesi için bir barış ve güvenlik dönemine ulaşılması amacıyla, acil olarak diyalog çağrısında bulundu. Abdi ayrıca sınır güvenliği sorumluluğunu Şam'daki yeni yetkililere devretmeye prensipte hazır olduğunu ifade etti.

SURİYE'DE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Suriye'de HTŞ öncülüğünde başlayan harekat sonrasında terör örgütü DSG'nin köşeye sıkıştığı bilinirken; terör örgütünün kontrolündeki Münbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilmişti.