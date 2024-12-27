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DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız

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Terör örgütü DSG'nin elebaşı Mazlum Abdi, sınır güvenliğini Şam hükümetine teslim edilmesi konusunda hazır olduklarını belirtti. Abdi, "Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni yönetim kritik kararlara imza atmayı sürdürürken; Terör örgütü DSG'nin elebaşı Mazlum Abdi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"DEVRETMEYE HAZIRIZ"

Abdi yaptığı açıklamada Suriye'nin ilerleyebilmesi ve yeniden inşa edilebilmesi için bir barış ve güvenlik dönemine ulaşılması amacıyla, acil olarak diyalog çağrısında bulundu. Abdi ayrıca sınır güvenliği sorumluluğunu Şam'daki yeni yetkililere devretmeye prensipte hazır olduğunu ifade etti.

SURİYE'DE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Suriye'de HTŞ öncülüğünde başlayan harekat sonrasında terör örgütü DSG'nin köşeye sıkıştığı bilinirken; terör örgütünün kontrolündeki Münbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilmişti.

DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

öyle bir açıklaması yok

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Haber YorumlarıBugra Emre:

Olmasada yapacak seve seve ??

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Haber Yorumlarıemre null:

iste boyle savaşı bırakın insan gibj yaşayın kardesce bize se saldırmayın bizim sizinle alip veremedigimiz yok terörist olsa bile biz imanımızın getirmiş olduğu merhametten dolayı kimsenin ölmesini istemeyiz sonucta herkesin canı var yazık etmeyin kendinize savaacaksiniz gidin netanyahu gibi zalimlerle savaşın imanlı Namazında niyazında merhametli cumhurbaskanimizin yönettiği ülkemizle değil

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