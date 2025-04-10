Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

Trump'ın geri adımı sonrası Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş
Ahmet Minguzzi davasının duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Gözlerin çevrildiği duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış

Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 184 kişi hayatını kaybetti. Santo Domingo'daki Jet Set adlı kulübün çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları sürüyor. Olayda 500 kişi yaralandı. İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personel, enkazı kaldırmak için çalışıyor. Kulübün kapasitesi bin 700 kişi olmasına rağmen, olay sırasında kulüpte 500 ila bin kişi olduğu belirtildi.

- Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da Salı günü Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından enkaz altındakileri arama çalışmaları devam ediyor. Acil Durum Operasyon Merkezi'nce yapılan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 184'e yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı.

İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personelin çelik ve levha parçalarından oluşan enkaz yığınlarını kaldırmak için 2 gün boyunca tüm gün çalıştığı ifade edildi. Santo Domingo itfaiye teşkilatı başkanı Jose Luis Frometa Herasme yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanların artık hayatta olmadığına inanıldığını ve ekiplerin cansız bedenleri bulmaya odaklanacaklarını söyledi.

Yerel medya tarafından yapılan açıklamada facianın yaşandığı sırada bin 700 kişilik kapasitesi bulunan kulüpte 500 ila bin kişi olduğu ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.