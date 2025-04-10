Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu can kaybı 184'e yükseldi

- Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da Salı günü Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından enkaz altındakileri arama çalışmaları devam ediyor. Acil Durum Operasyon Merkezi'nce yapılan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 184'e yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı.

İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personelin çelik ve levha parçalarından oluşan enkaz yığınlarını kaldırmak için 2 gün boyunca tüm gün çalıştığı ifade edildi. Santo Domingo itfaiye teşkilatı başkanı Jose Luis Frometa Herasme yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanların artık hayatta olmadığına inanıldığını ve ekiplerin cansız bedenleri bulmaya odaklanacaklarını söyledi.

Yerel medya tarafından yapılan açıklamada facianın yaşandığı sırada bin 700 kişilik kapasitesi bulunan kulüpte 500 ila bin kişi olduğu ifade edildi.