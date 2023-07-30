Doksuri Tayfunu Hayvanat Bahçesini Sular Altında Bıraktı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Linhai kentinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu bir hayvanat bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, 16 hayvanı kurtarmayı başardı.
Doksuri Tayfunu'nun Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Linhai kentinde neden olduğu şiddetli yağışlar, bir hayvanat bahçesinin sular altına kalmasına yol açtı.
İtfaiye ekipleri aralarında tavus kuşu, deve kuşu, hindi ve tavşanların da bulunduğu 16 hayvanı kurtarmayı başardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Linhai'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya