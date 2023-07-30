Doksuri Tayfunu Hayvanat Bahçesini Sular Altında Bıraktı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Linhai kentinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu bir hayvanat bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, 16 hayvanı kurtarmayı başardı.