Doğum günü kutlamasında helyum faciası! Bir anda alev aldı

Doğum günü kutlamasında helyum balonlarının kullanıldığı sırada, bir anda balonlar alev alırken; o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

İran'dan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişi helyum balonlarıyla doğum günü kutlaması yaptı.

BİR ANDA ALEV ALDI

Doğum günü kutlaması sırasında balon bir anda alev aldı. Balonu elinde tutan kadının yüzünde ve saçlarında yanıklar oluştu. O anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.