Haberler

Doğum günü kutlamasında helyum faciası! Bir anda alev aldı

Doğum günü kutlamasında helyum faciası! Bir anda alev aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da helyum balonlarıyla doğum günü kutlaması yapan bir kişi, balonun aniden alev almasıyla dehşeti yaşadı. O anlar kameralarca anbean kaydedildi.

Doğum günü kutlamasında helyum balonlarının kullanıldığı sırada, bir anda balonlar alev alırken; o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

İran'dan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişi helyum balonlarıyla doğum günü kutlaması yaptı.

BİR ANDA ALEV ALDI

Doğum günü kutlaması sırasında balon bir anda alev aldı. Balonu elinde tutan kadının yüzünde ve saçlarında yanıklar oluştu. O anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.