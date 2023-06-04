Dizisindeki müstehcen sahneleriyle konuşulan Sydney Sweeney'den bomba itiraf: Ailem kapıyı kapatıp çıktı

ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, kendisini meşhur eden Euphoria dizisini babası ve büyükbabasıyla izlediğini söyleyip tepkilerini anlattı. 25 yaşındaki oyuncu, müstehcen sahneleri nedeniyle babası ve büyükbabasının diziyi izledikleri sırada kapıyı kapatıp odadan çıktıklarını söyledi.

Euphoria dizisinin yıldız oyuncularından Sydney Sweeney, popüler bir lise öğrencisi olan Cassie Howard karakterine can veriyor. Dizide, ergenlik dönemindeki bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, cinsellik ve suç içeren hikayeleri konu ediliyor.

"BÜYÜKANNEMİ SETLERİME GÖTÜRÜYORUM"

Kendisinin de müstehcen sahneleri bulunan Sweeney, diziyi aile üyeleriyle birlikte izlediğini söyledi. Annesinin kendisini sette ziyaret etmediği için şaşırmadığını dile getiren Sweeney, daha önce ne yaptığı konusunda pek bir fikri olmayan babasının şoka uğradığını söyledi.

Büyükannesinin kendisine destek verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "O benim büyük bir hayranım. Onu dünyanın dört bir yanındaki setlerime götürüyorum ve figüranlık yapıyor" diye konuştu.

"KAPIYI KAPATIP ODADAN ÇIKTILAR"

Babasıyla daha önce oynadığı rol üzerine konuşmadığını söyleyen 25 yaşındaki Sweeney, "Böyle konuları babanıza nasıl açabilirsiniz ki? Babamla genellikle iş hakkında çok konuşmayız, daha çok baba-kız gibi konuşuruz. Ne yaptığım hakkında çok bir fikri yoktu ancak büyükbabamla birlikte diziyi izlediklerinde kapıyı kapatıp odadan çıktılar" diye konuştu.