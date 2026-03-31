Dışişleri Bakanlığı'ndan UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınama

Güncelleme:
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı 3 barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
