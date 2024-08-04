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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Türkiye'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." denildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon iyice yükseldi. İran ve Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e karşı intikam yemini ederken, bölge savaşın eşiğine geldi.

BAKANLIKTAN TÜRK VATANDAŞLARINA "LÜBNAN'A SEYAHAT" UYARISI

Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Türkiye'den Lübnan'a gidecek ve ülkeden olan vatandaşlara uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a elzem olmadıkça gidilmemesi ve ülkeden bir an önce ayrılması tavsiye edildi.

"ELZEM OLMADIKÇA GİTMEYİN, ÜLKEDE OLANLAR BİR AN ÖNCE AYRILSIN"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli Vatandaşlarımız, bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur. Bu itibarla, vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Dışişleri Bakanlığı İsmail Haniye Tansiyon Türkiye Lübnan Kurban Tahran İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ZİYA BAŞKAN:

Rabbim Müslümanlara yardımcı olsun

8
0
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Hadi hayırlısı lsallah yanlış olayım geliyor gelmekte olan.

2
2
yanıtYanıtla
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