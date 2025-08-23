Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Kıtlığına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, BM destekli kıtlık raporunun Gazze'deki insani krizi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, İsrail'in uyguladığı politikaların savaş suçlarına yol açtığını vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) destekli kıtlık raporunun Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de, Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir. Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
