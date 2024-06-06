Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Uygur Özerk Bölgesi'nde Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Uygur Özerk Bölgesi'nde Urumçi ve Kaşgar'da resmi temaslarda bulundu. Fidan, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi, Iydgah Camii'ni ve çarşıyı ziyaret etti. Bakan Fidan ayrıca Çin Komünist Partisi'nin Bölge Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya