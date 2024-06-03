Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Pekin ziyareti sırasında 'Center for China and Globalization' adlı düşünce kuruluşunda 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Pekin ziyareti sırasında 'Center for China and Globalization' adlı düşünce kuruluşunda 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı" denildi.