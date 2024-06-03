Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Pekin ziyareti sırasında 'Center for China and Globalization' adlı düşünce kuruluşunda 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Pekin ziyareti sırasında 'Center for China and Globalization' adlı düşünce kuruluşunda 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri'ni anlattı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hakan Fidan Türkiye Dünya Pekin Çin Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title