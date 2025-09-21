Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan: İsrail'in Gazze operasyonu kalıcı işgal amacı taşımıyor

Haberler.com YouTube kanalında Dilşad Özcan'ın konuğu olan Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Aslan, operasyonun kalıcı bir işgal niteliği taşımadığını belirterek, sürecin daha çok siyasi hesaplar ve uluslararası kamuoyu algısı üzerinden şekillendiğini ifade etti.

"NETANYAHU'NUN POLİTİK KARİYERİNE HİZMET EDİYOR"

Programda İsrail'in saldırılarını yorumlayan Hüsamettin Aslan, operasyonun uzun bir hazırlık gerektirmediğini ve sınırlı bir kara harekâtı şeklinde kurgulandığını söyledi. Aslan, bu adımların uluslararası arenada bir PR çalışması niteliği taşıdığını vurgularken, "Bu saldırının tamamı Netanyahu'nun politik kariyerine hizmet etmeye yönelik çalışmalar" sözleriyle dikkat çekti.

HAMAS VE DİRENİŞİ VURGUSU

Aslan, İsrail'in saldırılarına rağmen Hamas'ın henüz ciddi bir zarar görmediğini ifade ederek, "Hamas hâlâ tünellerde İsrail'i bekliyor" dedi. Gazze'de kalıcı bir işgal ihtimalini zayıf gördüğünü belirten Aslan, "İsrail böyle bir işgal gerçekleştirmek isteseydi bunu iki yıl boyunca sürdürebilirdi" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.