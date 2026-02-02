Haberler

Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Güncelleme:
İran devlet televizyonunda protestolarda hayatını kaybedenlerin cenazeleriyle alay edilmesi kamuoyunda infiale yol açtı. "Sizce İslam Cumhuriyeti cesetleri ne tür bir buzdolabında saklıyor?" sorusunu yönelten sunucu daha sonra "kapılı buzdolabı", "dondurma makinesi" ve "market tipi derin dondurucu" gibi seçenekler sıraladı. Sunucu dördüncü bir seçeneği ise şaka yaparcasına, "Ben buz satıcısıyım, işimi bozmayın" sözleriyle aktardı. Ülkede birçok kişi sunucunun görevden alınması çağrısı yaptı.

  • İran devlet televizyonu IRIB'e bağlı Ofogh TV kanalında, Ocak ayında protestolarda öldürülen göstericilerin cenazeleriyle alay eden bir program yayımlandı.
  • Programda sunucu, öldürülenlerin cesetlerinin soğutuculu tırlarda taşındığı iddialarına gönderme yaparak 'cesetleri ne tür bir buzdolabında saklıyor?' diye sordu ve buzdolabı türlerini sıraladı.
  • Yayın, sosyal medyada ve İslam Cumhuriyeti'ne yakın isimler dahil çeşitli çevrelerden tepki çekti, IRIB Başkanı'nın görevden alınması çağrıları yapıldı.

İran'da devlet televizyonunda yayımlanan bir programda, Ocak ayında düzenlenen protestolarda öldürülen göstericilerin cenazeleriyle alay edilmesi kamuoyunda infiale yol açtı. Tepkilerin odağındaki yayın, İran devlet yayın kuruluşu IRIB'e bağlı ve Devrim Muhafızları'yla ilişkili Ofogh TV kanalında ekrana geldi.

Programda sunucu, 8–9 Ocak tarihlerinde yaşanan güvenlik güçleri müdahalesinde hayatını kaybeden binlerce kişinin cesetlerinin soğutuculu tırlarda taşındığı yönündeki iddialara gönderme yaparak izleyicilere alaycı bir soruyla seslendi. Sunucu, "Sizce İslam Cumhuriyeti cesetleri ne tür bir buzdolabında saklıyor?" diye sordu.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN YAYIN

Ardından "yan yana kapılı buzdolabı", "dondurma makinesi" ve "market tipi derin dondurucu" gibi seçenekler sıralayan sunucu, dördüncü bir seçeneği ise şaka yaparcasına, "Ben buz satıcısıyım, işimi bozmayın" sözleriyle sundu. Yayında kullanılan bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

"BU ADAMI GÖREVDEN ALIN"

Yaşananlar sonrası kamuoyunda öfke dalgası büyürken, yalnızca muhalif çevrelerden değil, İslam Cumhuriyeti'ne yakın isimlerden de sert eleştiriler geldi. Çok sayıda yorumcu ve siyasetçi, devlet televizyonunun toplumun yaşadığı acı, yas ve öfkeyle tamamen bağını kopardığını savunarak, IRIB Başkanı'nın görevden alınması çağrısında bulundu.

Birçok İranlı için bu yayın, devlet medyasının halkın yaşadığı trajedilere ne kadar yabancılaştığını gözler önüne seren çarpıcı bir örnek olarak yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, öldürülen protestocularla alay edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, devlet televizyonunun "acıyla dalga geçen bir propaganda aygıtına dönüştüğü" eleştirileri öne çıktı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAkif:

İran'ın trolü işte bu da

Haber YorumlarıAhmet Çelebi :

Buda inanın a haberi

Haber YorumlarıYorumcu:

Dünyada ne kadar boş insan var görüyoruz.

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Sadece iran mi afganistan Filistin, suriye libya ıraklilar ne haldeler gidin bakın insan degil krallarin emirlerin seyhlerin kulusunuz fakirlik savas kan gözyaşı cehalet yarinsizlik umutsuzluk kol geziyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

