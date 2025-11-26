Haberler

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri Haber Videosunu İzle
Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sel felaketinin vurduğu Asya ülkesi Tayland'da, selin ardından yükselen sularda dev yılan görüldü. Büyük paniğe neden olan yılanın görüntüleri kameralara yansıdı.

  • Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 12 eyalette 2,7 milyondan fazla kişi etkilendi ve can kaybı 33'e yükseldi.
  • Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.
  • Tayland'da selin ardından yükselen sularda dev bir yılan görüldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, son yılların en şiddetli yağışlarıyla karşılaştı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, 12 eyalette 2,7 milyondan fazla kişi etkilenirken can kaybı 33'e yükseldi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan felaketin ardından Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

DEV YILAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Tayland'da, selin ardından yükselen sularda dev yılan görüldü. Büyük paniğe neden olan yılanın görüntüleri kameralara yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Deprem sel ve felaketlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.