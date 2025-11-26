Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
Sel felaketinin vurduğu Asya ülkesi Tayland'da, selin ardından yükselen sularda dev yılan görüldü. Büyük paniğe neden olan yılanın görüntüleri kameralara yansıdı.
- Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 12 eyalette 2,7 milyondan fazla kişi etkilendi ve can kaybı 33'e yükseldi.
- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.
- Tayland'da selin ardından yükselen sularda dev bir yılan görüldü.
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, son yılların en şiddetli yağışlarıyla karşılaştı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde, 12 eyalette 2,7 milyondan fazla kişi etkilenirken can kaybı 33'e yükseldi.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Yaşanan felaketin ardından Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
DEV YILAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Tayland'da, selin ardından yükselen sularda dev yılan görüldü. Büyük paniğe neden olan yılanın görüntüleri kameralara yansıdı.