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Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

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Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, denizde geçirdiği 95 günün ardından sağ bulundu. Yaşadıklarını anlatan kayıp balıkçı, yağmur suyu içtiğini ve kaplumbağa, kuş, böcek gibi canlılarla beslendiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, 7 Aralık 2024'te Peru'nun güneyindeki Marcona sahilinden balık tutmak için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan balıkçı Maximo Napa Castro'ya ulaşıldı.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA YÖNÜNÜ KAYBETTİ

Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki Castro, 95 gün sonra sağ bulundu.

3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

TORUNUNA TUTUNMUŞ

95 gün boyunca yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan balıkçı, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek ve kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü söyleyen balıkçı, "Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum." ifadelerini kullandı.

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

öldürmeyen Allah öldürmüyor nasibinde daha yaşamak varmış.

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Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

senin ne isin var denizin ortasinda

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Adam balık harici herşey yemiş.. Bu nasıl balıkçı :)

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

95 gun olmemis, adami saglikcilarin kontrolleri oldurecek...

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Haber YorumlarıRr r0den zbR:

yapıldı kardeşim cast away

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Haber YorumlarıKardan Adam:

YALAN DOLAN SAFSATA.95 GÜN OKYANUS ORTASINDA .PALAVRA

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