MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Birleşik Krallık'a resmi ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 21-24 Kasım 2026 tarihleri arasında Birleşik Krallık'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ziyaret kapsamında; Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gywn Jenkins ile görüştü. Rolls-Royce yetkilileri Alexander Zino ve Katherine Williams ile bir araya gelen Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş ve Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Dündar'ı da ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı