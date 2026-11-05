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Demokratlar Cumhuriyetçi kalesi bölgelerde kazanıp Senato ve Meclisi ele geçirdi

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Demokratlar Cumhuriyetçi kalesi bölgelerde kazanıp Senato ve Meclisi ele geçirdi
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Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi bölgelerde bir dizi zafer kazanarak Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ele geçirdi. Bu sonuçların ardından yaşanan kucaklaşmalar, sevinç gösterileri ve gülümsemeler kameralara yansıdı.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi bölgelerde bir dizi zafer kazanıp, Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ele geçerince kucaklaşmalar, sevinç gösterileri ve gülümsemeler kameralara takıldı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
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