Danville Kent Konseyi Üyesi Lee Vogler, Ofisinde Yangın Saldırısına Uğradı

ABD'nin Danville Kent Konseyi Üyesi Lee Vogler, çalıştığı ofiste bir saldırgan tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Danville Kent Konseyi Üyesi Lee Vogler, çalıştığı yerel dergi ofisinde bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Polis, Vogler'ın yerel dergi ofisinde çalıştığı sırada odasına giren bir kişiyle tartışma yaşadığını kaydederek, şüphelinin, Vogler'ın üzerine yanıcı madde döktüğünü bildirdi. Vogler'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polisin ilk değerlendirmesine göre saldırının politik değil, kişisel nedenlerle gerçekleştirildiği aktarıldı.