Dansözle karşılıklı oynamaya başlayan kadın, gelini gölgede bıraktı
Dünya Haberleri
Mısır'da çekildiği ortaya çıkan bir düğün videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde dansözle karşılıklı eğlenen kadının o anları yer alırken videoya yorum yağdı.
Gün içerisinde Twitter'a düşen ve birçok sosyal medya platformunda gündem olan videoda bir düğünde katılımcılardan birinin dansözle karşılıklı oynaması yer aldı.
GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ: MISIR
Öte yandan sosyal medyada görüntülerin Türkiye'de çekildiği iddia edilirken, paylaşımın kaynağının Mısır olduğu belirlendi.
İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
- Bitik bir toplumun, tüy dikme merasimi
- Dansözlerle de hep kadınlar âşık atar niyeyse ilginç bulurum yandan da erkekler kesiyor filan çok karmaşık ruh halleri takip edemiyorum
- Gülüp eğlenip dans etmişler nesi garibinize gitti anlamadım ki
- Bastırılmış duygular ve toplum