Dansözle karşılıklı oynamaya başlayan kadın, gelini gölgede bıraktı

Mısır'da çekildiği ortaya çıkan bir düğün videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde dansözle karşılıklı eğlenen kadının o anları yer alırken videoya yorum yağdı.

Gün içerisinde Twitter'a düşen ve birçok sosyal medya platformunda gündem olan videoda bir düğünde katılımcılardan birinin dansözle karşılıklı oynaması yer aldı.

GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ: MISIR

Öte yandan sosyal medyada görüntülerin Türkiye'de çekildiği iddia edilirken, paylaşımın kaynağının Mısır olduğu belirlendi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: