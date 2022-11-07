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Dansözle karşılıklı oynamaya başlayan kadın, gelini gölgede bıraktı

Dünya Haberleri

Mısır'da çekildiği ortaya çıkan bir düğün videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde dansözle karşılıklı eğlenen kadının o anları yer alırken videoya yorum yağdı.

Gün içerisinde Twitter'a düşen ve birçok sosyal medya platformunda gündem olan videoda bir düğünde katılımcılardan birinin dansözle karşılıklı oynaması yer aldı.

GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ: MISIR

Öte yandan sosyal medyada görüntülerin Türkiye'de çekildiği iddia edilirken, paylaşımın kaynağının Mısır olduğu belirlendi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

  • Bitik bir toplumun, tüy dikme merasimi
  • Dansözlerle de hep kadınlar âşık atar niyeyse ilginç bulurum yandan da erkekler kesiyor filan çok karmaşık ruh halleri takip edemiyorum
  • Gülüp eğlenip dans etmişler nesi garibinize gitti anlamadım ki
  • Bastırılmış duygular ve toplum
Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Mısır Yaşam Dünya Güncel Haberler

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