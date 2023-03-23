Dans videosu çeken İranlı 5 genç kız tutuklandı! Dans ettikleri yere götürüp özür dilettiler

Tahran'ın Ekbatan semtinde İranlı kızların Rema ve Selena Gomez'in Calm Down şarkısı eşliğinde dans ettikleri bu video viral olmuştu. Toplum içinde kadınların dans etmesinin yasak olduğu ülkede, 5 genç kız gözaltına alındı. Genç kızlar dans ettikleri yere götürülerek özür videosu çekmeye zorlandı.

Genç kızların sosyal medyada dans ederken yayımlanan görüntüleri kısa sürede izlenme rekoru kırmıştı. Görüntülerde 5 genç kız, başkent Tahran'ın yerleşim bölgesi Ekbatan'daki yüksek binaların yakınında dans ederken görülüyor. Görüntüler özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yoğun bir şekilde izlendi.

TUTUKLANDILAR

Dans videosu dünyaya yayılan 5 genç kız gözaltına alınıp 2 gün boyunca sorguda kaldıktan sonra, dans videosunun çekildiği yere götürülerek, özür videosu çekmeye zorlandı. Bu görüntü büyük tepkiye neden oldu.

ÜNLÜ RAPÇİDEN DESTEK MESAJI GELMİŞTİ

Kızların tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımlayan rapçı Rema, "Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara, sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum." dedi.