Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den Grönland açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Başkan Trump'ın Grönland'ı istemesini samimi bulsalar da, bu durumun Danimarka için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Rasmussen, Grönland konusunun tartışılması gereken bir mesele olduğunu vurguladı.

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İngiliz basınına Grönland ile ilgili açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği destek için teşekkür eden Rasmussen, "Hayatta prensipler vardır. İngiltere'nin ABD'yle, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler vardır. Bu durum da temel prensip konusudur. 2026'da yaşıyoruz. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanının bu prensipleri savunması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Rasmussen, Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye de değinerek, "Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi olduğunu dile getirdik. Bu konuyu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi anlaştığımız konular kapsamında çözüm bulabiliriz. NATO, ABD'ye garantiler vermek için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
