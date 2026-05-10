Haberler

Danimarka'da Yeni Hükümet Görüşmeleri Devam Ediyor

Danimarka'da Yeni Hükümet Görüşmeleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'da yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerin devam ettiği, Sosyal Demokratlar'ın lideri Mette Frederiksen'ın 45 gündür görüşmeleri yürüttüğü ancak sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Yeni müzakereci olarak Danimarka Liberal Partisi lideri Troels Lund Poulsen atandı.

DANİMARKA'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Danimarka basını, genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen'ın 'müzakereci' olarak yeni hükümet görüşmelerini yürüttüğü 45 günde sonuç elde edilemediğini duyurdu. Danimarka Kraliyeti'nin, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'ı yeni 'müzakereci' olarak atadığı kaydedildi.

Sanal medya hesabından paylaşım yapan Poulsen, müzakerelere yarın başlayacağını belirterek, "Liberal Parti olarak, göreve iyi hazırlanmış durumdayız. Zor bir görev ancak çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Herkesin birbirine uyum sağlamaya ve karşılıklı uzlaşmaya hazır olması gerek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Ölüm gemisinde tehlikeli bekleyiş! Türk yolcular için kritik karar
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya

Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya