Danimarka'da Kontrolden Çıkan Araç Kalabalığa Girdi: 5 Yaralı
Kopenhag'ta yaşlı bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
DANİMARKA'da kontrolden çıkan aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan araç kalabalığın arasında girdi. Polis, olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya