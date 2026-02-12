Haberler

Senegal'deki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde yangın

Senegal'deki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'in Dakar kentindeki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde öğrencilerin ödenmeyen yardımlar nedeniyle düzenlediği protesto sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında bazı öğrenciler pencereden atladı, ancak yetkililer can kaybı olmadığını bildirdi.

SENEGAL'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde öğrencilerin ödenmeyen yardımlar nedeniyle düzenlediği protesto sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında bazı öğrencilerin pencereden atladığı belirtildi. Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Taraftarlar sahaya girip futbolcularla yumruk yumruğa kavga etti

Yumruk yumruğa girdiler! Yeşil saha resmen boks ringine döndü
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı