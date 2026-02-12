Senegal'deki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde yangın
Senegal'in Dakar kentindeki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde öğrencilerin ödenmeyen yardımlar nedeniyle düzenlediği protesto sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında bazı öğrenciler pencereden atladı, ancak yetkililer can kaybı olmadığını bildirdi.
