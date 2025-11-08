Haberler

Dağıstan'da Helikopter Kazası: 5 Kayıp

Dağıstan'da Helikopter Kazası: 5 Kayıp
Güncelleme:
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

RUSYA'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde 'Ka-226' tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, kazada 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500


