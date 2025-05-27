Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı Ziyaret Edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' nedeniyle yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' nedeniyle yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2'nci Toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğini teşrif edeceklerdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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