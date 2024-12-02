Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

Alman liderin çantasından çıkanlar Putin'in hoşuna gitmeyecek

 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti
Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı

İşte Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun Beşar Esad rejimine karşı başlattığı harekata ilişkin, "Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'deki son gelişmelere değinen Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir" dedi. Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bölgeye etkilerine işaret eden Erdoğan, bu tür krizlerin çözümü için istişarelere devam ettiklerini vurguladı.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİ TEMENNİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasının önemine de değindi. " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" sözleriyle çözüm umutlarını dile getirdi.

"DÜNYA BARIŞINA KATKIYA DEVAM"

Rusya-Ukrayna savaşından Lübnan'a, Gazze'den Suriye'ye kadar pek çok bölgesel konuda Türkiye'nin aktif bir politika izlediğini belirten Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
img

Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte termometreler eksi 23'te
img

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGökhan Çalım:

Keşke Suriye kadar Türkiye'yi dusunseydik

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Emevi camisinde namaz kılmak için suruyedeki muhaliflere kim destek verdi

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Ama Ne Kendi Ulkemizi Iflah Ettin, Ne de Saydigin Ulkelere Huzur Getirebildin...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Surşye 5 e bölünecekolursa sorumlusu kim acaba

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

ne suriye imiş be yakamızı bir kurtaramadık bize batırdı şamda nargile keyfi yapıyorlar ben suriye ben suriye

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİhsan Yayla:

Sadece ama sadece Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirmek için parayla tutulmuş yorumcular var, alakalı alakasız her haberin altında trollük yaparak güdülecek koyun gibi gördükleri okuyucuların akıllarını yönlendirmeye çalışıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre null:

yuce Allah Kuranda gucluyseniz imkaniniz varsa sonuna kadar gidin zalimlerle ateşkes antlaşması yapmayın mealinde ayetler vae bu yuzden sonuna kadar gidilmeli ve esat rejimine şon verilmeli suan avantaj ve güç muhaliflerdeyken neden ateşkes sağlansın karşıdaki iyi biri değil zalim hem terör orgutlerinin de destekcisi kesinlikle devam edilmeli ve Suriye tamamen ele geçirilip Türkiye gibi Cumhuriyet sistemine geçilmeli seçimle yönetilmeyen ülkelerde adalet ve eşitlik kolay olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Konuştu suriyedeki kaosun mimarı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.