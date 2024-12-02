Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'deki son gelişmelere değinen Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir" dedi. Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bölgeye etkilerine işaret eden Erdoğan, bu tür krizlerin çözümü için istişarelere devam ettiklerini vurguladı.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİ TEMENNİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasının önemine de değindi. " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" sözleriyle çözüm umutlarını dile getirdi.

"DÜNYA BARIŞINA KATKIYA DEVAM"

Rusya-Ukrayna savaşından Lübnan'a, Gazze'den Suriye'ye kadar pek çok bölgesel konuda Türkiye'nin aktif bir politika izlediğini belirten Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığında olduğunu söyledi.