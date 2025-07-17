Erdoğan ve Şara'dan Suriye Üzerine Telifif Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve Suriye'nin durumu ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini vurguladı ve Dürzilerle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Şara ise siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki destek için Erdoğan'a teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu" ifadelerine yer verildi.