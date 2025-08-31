Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekti

Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

