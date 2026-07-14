Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Katar Emiri için taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyareti amacıyla Katar'a gitti. Erdoğan çiftini Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani karşıladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani tarafından karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı