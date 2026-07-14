Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Katar Emiri için taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı