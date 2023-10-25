Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'le ilgili sözleri dünya basınında geniş yer buldu

Gazze'de günlerdir katliam yapan İsrail'le köprüleri atarak, "İyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak veren yabancı basın, İsrail ziyaretinin iptal edilmesine dikkat çekti.

Gazze'de günlerdir sivilleri bombalayan İsrail'e, "İyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik." sözleriyle sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dünya basını geniş yer verdi.

"İSRAİL'E GİTME PROJEMİZİ İPTAL ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, günlerdir Gazze'de sivil halkı bombalayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. İsrail'le köprüleri atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan İsrail gezisinin iptal edildiğini söyledi." başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'daki konuşmasında, Gazze'deki durum nedeniyle İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BASINI DA GENİŞ YER VERDİ

İsrail basınından Times of Israel, ise, "Erdoğan, İsrail'in 'insanlık dışı' savaşı nedeniyle ziyaret planlarını iptal etti." dedi. Katar'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Gazze'deki saldırılarında İsrail'i insanlığa karşı suç işlemekle suçladığı belirtildi.

"SORUNUMUZ İSRAİL DEVLETİYLE DEĞİL, POLİTİKALARIYLA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorunumuz İsrail devletiyle değil, İsrail'in politikalarıyla." şeklinde mesaj verdiğini aktaran İngiltere merkezli The Guardian, Erdoğan'ın, bölge dışı aktörlerin İsrail'e verdiği destekle yangını körüklemeyi bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

İPTAL EDİLEN ZİYARETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu okuyucularına aktardı. Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın, dünya güçlerini saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdığı notu haberde yer aldı. Haberde Erdoğan'ın, milletvekillerine hitaben "İsrail'e gitme projemiz vardı ama iptal edildi, gitmeyeceğiz." şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.