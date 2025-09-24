Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' sözü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' sözü New York'un Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Koordinasyonumuzda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'A Fairer World Is Possible' (Daha Adil Bir Dünya Mümkün) sözü New York'un Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı" ifadelerini yer verildi.