Trump'tan Erdoğan ile Telefon Görüşmesi Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Rusya - Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze gibi bölgesel konularda görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni Türkiye'ye davet etti. Ben de kendisini Washington'a davet ettim. Kendisiyle çok iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.