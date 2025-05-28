Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Katılmak Üzere Yola Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Katılmak Üzere Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıktı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, 'Bağımsızlık Günü' etkinliklerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacak, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katılımıyla düzenlenecek 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2'nci Toplantısı'nda yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.