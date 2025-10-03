Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin talebi üzerine Trump'la telefonda görüştü.

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme talebi ABD'den geldi. Görüşmede, Erdoğan ve Trump arasında New York'ta gerçekleşen zirvenin öneminin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

"GÖRÜŞME TALEBİ ABD'DEN GELDİ"

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"TÜRKİYE, KÜRESEL BARIŞ VİZYONUNA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."