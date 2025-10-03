Haberler

Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Güncelleme:
ABD'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin talebi üzerine Trump'la telefonda görüştü.

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme talebi ABD'den geldi. Görüşmede, Erdoğan ve Trump arasında New York'ta gerçekleşen zirvenin öneminin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

"GÖRÜŞME TALEBİ ABD'DEN GELDİ"

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"TÜRKİYE, KÜRESEL BARIŞ VİZYONUNA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Neyi satmayı unuttu acaba

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

reis neyi istemeyi unuttu acaba boing aldı gaz aldı vergiyi kaldırdı tesla aldı eeee ne kalmıştıki

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Emir geldi tabi ki !

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Bu millet bu olanlardan sonra da uyanmazsa her şeyi hak ediyoruz demek ki. Adamlar her şeyi açık açık söylüyor hala anlamıyoruz hayret ya hayret

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Boyar:

Bana dostunu söyle senin kim olduğunu söyleyeyim. Pardon arkadaş mıydı o?!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
