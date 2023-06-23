Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna Hersek'te Türk firmasının otel açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde bir Türk firmasının otel açılışına katılarak iş adamlarıyla buluştu. Topçu, burada yaptığı konuşmada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret ettiğini, Türkiye'nin bu ülkeye her zaman destek verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde bir Türk firmasının otel açılışına katılarak iş adamlarıyla buluştu.

Uvak Doo isimli firma tarafından Zenica'da açılışı yapılan otelin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk iş adamları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Bosna Hersekli yetkililer katıldı.

Topçu, burada yaptığı konuşmada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret ettiğini, İzetbegovic'in 1992-1995 yıllarında Bosna'daki savaşta büyük bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi.

Bosna Hersek'i çok fazla ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin bu ülkeye her zaman destek verdiğini dile getiren Yalçın Topçu, "Biz burada kültür olarak varız, tarih olarak varız, en önemlisi de ticaret alanında da varız." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Bosna'nın savaş yıllarında yaşadığı zorluklara değinerek, tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtti ve şehitlere rahmet diledi.

Büyükelçi Sadık Babür Girgin ise Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişerek devam ettiğini, serbest ticaret anlaşmasının da yenilenerek yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e ticaret anlamında büyük kolaylıklar sağladığını aktaran Girgin, "Birbirimizi destekleyerek iş birliği yapmalıyız. Hukuki altyapı da hazır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize koyduğu bir hedef vardı, ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Buna da çok şükür ulaştık" ifadelerini kullandı.

Uvak Doo firması sahibi Abdurrahman Uvak ise Türk iş adamlarının hem Türkiye'ye hem de Bosna Hersek'e hizmet ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de Zenica'daki Türk Parkı'nda konser verdi.