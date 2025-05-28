Connecticut'taki AVM'de Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Waterbury bölgesinde bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi. Polis, Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ndeki olayın bir tartışma sonucu başladığını ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığını açıkladı.

Yetkililer, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.