Colorado'da İsrail Yanlısı Gruba Saldırı: 6 Yaralı

Colorado'da İsrail Yanlısı Gruba Saldırı: 6 Yaralı
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ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek amaçlı gösteri düzenleyen bir gruba yapılan saldırıda 6 kişi yaralandı. FBI, olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek amaçlı gösteri organize eden gruba düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir kişi, rehineler için eylem yapan İsrail yanlısı gruba ev yapımı silahla saldırdı. Ardından üzerlerine molotofkokteyli fırlattı. Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman'ın hafif yaralandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, "Özgür Filistin" sloganı attığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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