Colorado'da İki Küçük Uçak Havada Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçağın havada çarpıştığı bildirildi. Yetkililer, kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
