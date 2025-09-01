Colorado'da İki Küçük Uçak Havada Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçağın havada çarpıştığı bildirildi. Yetkililer, kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya