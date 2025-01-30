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Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor
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Coca-Cola'nın bazı ürünlerinde yüksek seviyede klorat tespit edilmesi nedeniyle başlattığı geri çağırma dalgası dünyaca ünlü bir ürüne de sıçradı. ABD pazarı için üretilen 350 gramlık bir cips paketinde önceden bildirilmeyen bir süt ürününe rastlanan patates cipsi devi Lay's, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin "birinci sınıf tehlike" uyarısının ardından ürünü piyasadan toplatma kararı aldı.

Coca-Cola Europacific Partners, Belçika'daki Gent üretim tesisinde yapılan rutin denetimler sırasında tespit edilen klorat sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı almış, tüketicilerden belirli parti numaralarına sahip içecekleri tüketmemelerini istemişti.

BENZER BİR ADIM DAHA

Bu büyük yankı uyandıran geri çağırma kararının ardından Şimdi de ABD merkezli patates cipsi devi Lay's, satışa sunduğu bir ürünle ilgili benzer bir adım attı.

LAY'S'TE AÇIKLANMAYAN SÜT İÇERİĞİ KRİZİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Lay's'in yalnızca ABD pazarı için üretmiş olduğu 350 gramlık bir cips paketinde, önceden bildirilmeyen bir süt ürününe rastlandı. FDA, bu durumun özellikle süt alerjisi veya hassasiyeti bulunan bireyler için ciddi tehlikeler taşıdığını ve hatta ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

"BİRİNCİ SINIF TEHLİKE" OLARAK BELİRLENDİ

FDA, süt içeriği tespit edilen Lay's cipslerini "birinci sınıf tehlike" kategorisine dahil ederek en yüksek risk seviyesinde değerlendirdi. Yetkililer, bu riskli cipslerin yalnızca Washington ve Oregon eyaletlerinde satıldığını belirtti. Ancak tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi ve geri iade etmesi gerektiği vurgulandı. FDA uzmanları, süt alerjisi bulunan bireylerin bu cipsleri tüketmesi halinde yaşamsal risk taşıyan ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Gıda sektöründeki bu ardı ardına gelen geri çağırmalar, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi konusunda endişeleri artırırken, firmaların denetim ve üretim süreçlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Aydemir:

bize getirin makarnacılar yer nasılsa bizimkiler sadece ifşa ediyor

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