Cinsel ilişkiye girdikleri sırada çöken binanın altında kalan eskort ve müşterisi öldü

Nijerya'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen bir olay, polis kayıtlarına yansımasıyla birlikte ortaya çıktı. Metruk bir binada cinsel ilişkiye giren eskort ve müşterisi, binanın çökmesi sonucu can verdi.

Nijerya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay, polis kayıtlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme oturdu. İddiaya göre geçtiğimiz ay metruk bir binanın çökmesi sonucu içeriden çıplak olarak 1 kadın ve 1 erkeğin cansız bedenleri çıkarıldı.

İNCELEMELERDE HAYAT KADINI OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda binadan cansız bedeni çıkarılan kadının, bölgede de tanınan bir hayat kadını olduğu belirlendi.

METRUK BİNA ESKİ BİR MOTELMİŞ

Yine polis kayıtlarından aktarılan bilgiye göre metruk binanın eski bir motel olduğu ve kadının müşterilerini sık sık bu binaya götürdüğü tespit edildi. Ancak binanın son günlerde dayanıksız hale gelmesinin ardından ikilinin üzerine yıkıldığı öğrenildi.

İÇERİDEN YATAKLAR ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda metruk binanın içerisine hayat kadını tarafından yatak yerleştirildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.