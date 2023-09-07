Cinayet yükümlüsü iki duvar arasındaki boşluğa tırmanarak cezaevinden kaçmayı başardı

Mahkum Danelo Cavalcante, Pennsylvania hapishanesinden tırmanarak kaçtı. Cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan Cavalcante, gözetleme kulesi görevlisi izlemeyi bırakınca kaçmayı başardı. Kaçaktan sonra polisler onu yakalamak için geniş bir arama yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde cinayet hükümlüsü 34 yaşındaki Danelo Cavalcante, cezaevinde iki duvar boşluğunda çatıya tırmanarak kaçmayı başardı.

Cavalcante, bahçede arasına bir insanın girebileceği iki duvar arasına geldi. Önce kimsenin görüp görmediğini kontrol etti, ellerini bir duvara ayaklarını diğer duvara yerleştirerek çatıya tırmandı ve cezaevinden kaçtı.

Geçen hafta meydana gelen olay ile ilgili konuşan Pennsylvania Eyalet Polisi Albay Yardımcısı George Biven, mahkumunkaçmadan önce defalarca duvara tırmanma pratiği yaptığını söyledi.

Cezaevi yetkilileri ise mahkumun kaçmasından sonra kulede görevli olan personelin ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi.

Polis, her tarafta Cavalcante'yi arıyor.

Cavalcante, 2021 yılında kız arkadaşını çocuklarının gözü önünde öldürdüğü için geçen ay müebbet hapis cezası aldı.