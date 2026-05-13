Çin ve Pakistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran-ABD müzakereleri ve Pakistan'ın ara buluculuk çabaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dar, ülkesinin ara buluculuğundaki İran-ABD müzakerelerindeki son duruma ilişkin Wang'a bilgi verdi. Pakistan'ın çabalarına verdiği destek nedeniyle Çin'e teşekkür eden Dar, bölgesel barış ve istikrarın korunmasında Çin ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme temennisinde bulundu.

Görüşmede Çin'in ilkelerini ve tutumunu yineleyen Wang, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin teşvik edilmesi ve geçici ateşkesin uzatılması yönündeki çabaları nedeniyle Pakistan'ı takdir etti. Wang, Pakistan'ın güvenini koruyarak ara buluculuk çabalarını daha da yoğunlaştırmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve bölgede barışın en kısa sürede sağlanmasına katkıda bulunmasını umduklarını söyledi. Wang, Çin'in Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını desteklemeye ve bu doğrultuda kendi katkılarını sunmaya devam edeceğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Hidir Kurt:

Pakistan ara bulucu olarak çalışıyor ama hiçbir sonuç yok. Bu tür anlaşmazlıklara kesin çözüm getirilmeli. Uzun konuşmalar değil, somut adımlar ve ağır yaptırımlar gerekli. Barış sağlanmak isteniyorsa tavizler bırakılmamalı. Bunlar ancak güç göstermekle biter.

Hidayet Kaya:

İyi hoş da bölgedeki gerginlik bitmiyor. Yeter artık bu müzakereler.

Mine Şen:

Böyle diplomasi görüşmeleri ticaret ve ekonomiye olumlu yansır, bölgede istikrar sağlanırsa herkesin cebine para girer diyebiliriz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

