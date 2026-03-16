Çin, Shanxi'den Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi

Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Yaogan-50 02' isimli uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı. Uydunun, arazi taramaları ve afet önleme çalışmaları için kullanılacağı ifade edildi.

ÇİN'in, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdiği bildirildi.

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletineki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya bir uzaktan algılama uydusu gönderdi. Dün yerel saatle 21.22'de modifiye edilmiş 'Uzun Yürüyüş-6' taşıyıcı roketiyle fırlatılan 'Yaogan-50 02' uydusu, planlanan yörüngeye yerleştirildi.

Uydunun ağırlıklı olarak arazi taramaları, ürünlerin verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmaları yürütmekte kullanılacağı belirtildi. Bu fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 633'üncü uçuş görevi olduğu kaydedildi.

