Haberler

Çin, Pakistan'a ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Pakistan'a ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Smart Dragon-3 roketiyle Pakistan'a ait PRSC-EO2 uyduyu başarıyla uzaya fırlattı. Bu görev ile toplamda yedi uydu uzaya taşındı.

ÇİN'in, Pakistan'a ait 'PRSC-EO2' yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, Pakistan'a ait 'PRSC-EO2' yer gözlem uydusunu Guangdong eyaletine bağlı Yangjiang kenti açıklarındaki deniz platformundan, bugün Pekin saatiyle 14.37'de uzaya gönderdi. 'Smart Dragon-3' taşıyıcı roketiyle yapılan görev kapsamında 'PRSC-EO2' ile toplam yedi uydunun uzaya taşındığı açıklandı. Uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği ve bu görevin 'Smart Dragon-3' taşıyıcı roketinin dokuzuncu uçuşu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz