Çin'de sel: 5 ölü
Çin'in kuzey bölgelerinde sağanak yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi.
ÇİN'in kuzey bölgelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin basını, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çobanın, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Liaoning eyaletinin Fushun ilinde de dün sağanak nedeniyle selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı