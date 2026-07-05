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Çin'de sel: 5 ölü

Çin'de sel: 5 ölü
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Çin'in kuzey bölgelerinde sağanak yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi.

ÇİN'in kuzey bölgelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin basını, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çobanın, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Liaoning eyaletinin Fushun ilinde de dün sağanak nedeniyle selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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